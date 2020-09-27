Так, приостановлены все рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) по направлению Баку - Нахчыван - Баку, запланированные до 30 сентября включительно.

В связи с введенным военным положением на территории Азербайджана Международный аэропорт Гейдар Алиев временно переходит на ограниченный режим работы, сообщили haqqin.az в пресс-службе аэропорта.

Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку - Лондон - Баку, запланированный на 1 октября, и Баку - Берлин - Баку, запланированный на 2 октября.

Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты либо вернуть свои деньги.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай - Баку - Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания «Аэрофлот» - авиарейсы Москва - Баку - Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания «Белавиа» - авиарейсы Минск - Баку - Минск на 2 и 4 октября.

За дополнительной информацией пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании.