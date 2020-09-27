Хикмет Гаджиев: это Отечественная война

Против Азербайджана ведется война, она длится уже 30 лет. Об этом на пресс-конференции в МИД сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, нужно положить конец оккупации Армении: "Это Великая Отечественная война. На территории Азербайджана объявлено военное положение, сегодня объявлена частичная мобилизация. Азербайджан действует в рамках международного права, чего нельзя сказать об армянских вооруженных силах".