Иностранным военным атташе рассказали о ситуации на фронте

Министерство обороны Азербайджана проинформировало военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, а также представителей международных организаций (Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Международный Комитет Красного Креста) об агрессии Армении против Азербайджана, о ситуации, сложившейся на линии фронта, контрмерах азербайджанских войск и оперативной ситуации в целом. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

Согласно сообщению, была предоставлена обзорная информация о потерях противника, освобожденных территориях и высотах, а также дезинформации и провокационной деятельности врага.