Минобороны Азербайджана о потерях противника
С целью увеличить достигнутый успех продолжается контрнаступательная операция. Об этом сказал пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
Эйвазов отметил, что распространяемая армянской стороной информация о потерях азербайджанской армии не имеет под собой никаких оснований.
По его словам, несколько высот вокруг села Талыш уже очищены от оккупационных сил: «Армения, как всегда, скрывает количество потерь. Согласно данным разведки, уничтожены 24 танка и другой техники противника, 15 единиц ОСА, 18 единиц БПЛА, 8 артиллерийских установок, потери - более 550. Среди уничтоженной вражеской силы есть наемники армянского происхождения из Сирии и стран Ближнего Востока».