Армяне обстреливают мирное население: погиб житель Агдама

Военно-политическое руководство страны-агрессора Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению Азербайджана, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения страны, грубо нарушая обязательства, исходящие из Женевских конвенций. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

"С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня в результате очередного обстрела противником густонаселенных районов Азербайджана погиб житель села Эвоглу Агдамского района Пашаев Джошгун Энвер оглу, 1979 года рождения.

В связи с этим в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям УК Азербайджана.

Сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры по привлечения к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих ВС Армении. Общественности будет регулярно предоставляться необходимая информация.