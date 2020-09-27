Армяне обстреляли здание суда в Тертере есть погибший и раненые
Вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел гражданских объектов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, сегодня утром артиллерийский снаряд попал в административное здание Тертерского районного суда.
В результате попадания артиллерийского снаряда скончался Алиев Мехман Совет оглу, 1975 года рождения, телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель проезжавшего автомобиля скорой помощи Асадов Ганбар Аскер оглу, 1968 года рождения, его пассажир — сотрудник военной полиции Гусейнов Фахраддин Фарман оглу, 1994 года рождения, а также местный житель Турал Фирдовси, 1991 года рождения.