Ликвидирован командир армянского батальона
В ходе боев в направлении села Талыш ликвидирован командир десантно-штурмового батальона ВС Армении Лерник Бабаян, заявил на брифинге в Баку пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
«Воинская часть, находящаяся под его командованием, также потеряла большую часть личного состава. В связи с большим числом раненых в армянской армии имеется нехватка мест как в гражданских, так и военных госпиталях. Кроме того, наблюдается недостаток донорской крови», - сказал Анар Эйвазов.