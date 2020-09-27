Посольство Азербайджана в Москве о войне в Карабахе

«27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу населенные пункты, а также военные позиции Азербайджана, что привело к потерям и ранениям среди мирного населения и военнослужащих», - говорится в поступившем haqqin.az заявлении посольства Азербайджана в России в связи с эскалацией боевых действий в зоне нагорно- карабах ского конфликта.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за нынешнее обострение ситуации полностью несет военно-политическое руководство Армении, действия которого привели к июльским событиям в Товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе - к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов.

«Попытки изменения формата переговоров, высказывание «Карабах - это Армения, и точка», проведение в колыбели Азербайджанской культуры, древнем городе Шуше, «инаугурации» главы марионеточного режима, решение о переносе в Шушу так называемого парламента, заявления премьер-министра Армении о создании «добровольческих» военных подразделений, проведение военных учений на оккупированных территориях, уничтожение культурно-исторического наследия Азербайджана, а также политика Армении по незаконному заселению данных территорий, что согласно международному гуманитарному праву является военным преступлением, привели к срыву переговоров в рамках мирного процесса», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что цель Армении заключается в том, чтобы любыми методами сохранить статус-кво на оккупированных территориях, а также отвлечь внимание собственного населения страны от весьма серьезных социальных, экономических проблем.