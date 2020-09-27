Кто будет привлечен к частичной мобилизации: Госслужба разъясняет

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева об объявлении в Азербайджане частичной мобилизации, к комплектованию Азербайджанской армии будут привлекаться находящиеся в запасе военнослужащие первой степени, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, офицеры - в возрасте до 50 лет и старше в зависимости от воинского звания. Об этом на сегодняшнем брифинге сказал первый заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Заур Абдуллаев.

«Госслужба имеет возможность обеспечить передачу в воинские части необходимого числа военнообязанных и военно-транспортных средств, требуемых на основании заказов Вооруженных сил. Доводим до сведения военнообязанных, что после звонков и SMS от Службы они должны немедленно явиться в местные органы, отделы и подразделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, где они находятся на воинском учете», - сказал З.Абдуллаев.

Представитель Госслужбы также сообщил, что в последние дни большое число граждан обращаются в службу для участия в боях за территориальную целостность Азербайджана. «Это говорит о том, что наши граждане с большим энтузиазмом примут участие в объявленной частичной мобилизации».