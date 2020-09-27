Саакашвили: Карабах - суверенная территория Азербайджана

"Моя позиция основывается на принципе территориальной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики, и это неизменно", - написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Конечно же, беженцы с этих территорий имеют право вернуться на свои земли. Они также имеют право жить в состоянии мира, и это право должно защищаться", - подчеркнул бывший глава грузинского государства.