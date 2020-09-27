Минобороны Армении: убиты еще 28 армянских солдат
«В ходе боев армянская сторона понесла потери. Погибли еще 28 военнослужащих ВС Армении. На данный час число жертв среди военных - 59 человек», - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Минобороны Армении опубликовало новый список военнослужащих, погибших 28 сентября в ходе боев в зоне карабахского конфликта:
Агбалян Тигран Суренович, 2001 г.р.
Геворкян Карен Азатович, 2000 г.р.
Гаспарян Ваге Сашаевич, 2000 г.р.
Саргсян Саргис Арменович, 2002 г.р.
Казарян Арутюн Арташесович, 2000 г.р.
Симонян Арам Арташесович, 2001 г.р.
Арутюнян Нарек Володеевич, 2001 г.р.
Геворкян Агаси Акопович, 2000 г.р.
Бадалян Давид Каренович, 2001 г.р.
Григорян Айк Аветикович, 2001 г.р.
Мартиросян Алекс Гримаевич, 2001 г.р.
Бабаян Георгий Камоевич, 2001 г.р.
Товмасян Шант Саргисович, 2000 г.р.
Акопян Генрих Гургенович, 2002 г.р.
Хачатрян Арман Артурович, 2001 г.р.
Саркисян Нарек Араикович, 2001 г.р.
Гарибян Арташес Рубикович, 1999 г.р..
Овакимян Мгер Ашотович, 2000 г.р.
Айкян Николай Микаэлович, 1972 г.р.
Погосян Арман Лерникович, 1992 г. р.
Микаелян Агаси Врежевич, 1992 г. р.
Геворкян Арут Сагателович, 1996 г. р.
Мазманян Смбат Амаякович, 1998 г. р.
Кешишян АРутюн Карапетович, 1986 г.р.
Марукян Самвел Гагикович, 1998 г .р.
Мирзоян Ваге Айказович, 2000 г. р.
Елисеев Ованес Олегович, 2001 г.р.
Григорян Арам Самвелович, 2000 г. р.