Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:19

Азербайджанский народ и его армия вчера, 27 сентября, вступили в решительное сражение за Карабах, за освобождение оккупированных территорий. Эту войну начало руководство Армении, выдвинувшее в последнее время лозунг «Новая война за новые территории», что не оставляло Азербайджану другого выбора, кроме как перейти в контрнаступление с использованием всех своих возможностей. Вот уже второй день азербайджанская армия ведет с противником ожесточенные бои на всех направлениях и на некоторых из них вынудила противника отступить.

Однако, похоже, война еще будет продолжаться, и в это критическое для Азербайджана время актуализируется другой, не менее важный вопрос: кто же является истинным союзником и надежной дружественной страной официальному Баку? И кто же враг, или, мягко говоря, неискренний в партнерских и дружеских обязательствах? Что и говорить о главном союзнике Азербайджана – братской Турции, готовой разделить с азербайджанским народом все трудности и невзгоды. Буквально ежедневно как сам Эрдоган, так и турецкие министры выражают свою открытую поддержку самоотверженной борьбе азербайджанцев за свои исторические земли. Наметившееся в последние годы углубление военного сотрудничества Азербайджана с Турцией обусловило в регионе создание качественно новой геополитической ситуации, вызвавшей панические настроения в армянской элите.

Наряду с Турцией, второй страной, оказавшей официальному Баку стратегическую поддержку, стал Пакистан, который по сей день не признал Армению и не установил с ней дипломатические отношения. Официальный Исламабад неоднократно заявлял о готовности предоставить военную поддержку Баку. Вчера после очередной провокации Армении Пакистан вновь заявил о поддержке Азербайджана. Азербайджанское правительство, как и общественность нашей страны, внимательно и чутко отслеживает позицию соседних стран и партнеров в отношении военной эскалации в Карабахе. Нынешний военно-политический кризис – своего рода тест для Азербайджана. Кто нам друг, а кто нам враг!

Однозначно, как и во время краткосрочной июльской войны, и на сей раз Азербайджан смог заручиться широкой поддержкой в международном общественном мнении. Справедливую позицию Азербайджана, осуществляющего войсковую операцию по контрнаступлению во всему фронту, поддерживают многие государства и международные организации. Вместе с тем Азербайджан ожидает более внятной и решительной позиции некоторых соседних государств, к примеру, Ирана. И, по большому счету, справедлив в своих ожиданиях, ибо Иран при удобном случае заявляет о своей солидарности с азербайджанским народом и безусловной поддержке территориальной целостности Азербайджана. Хотя, наряду с провозглашенными политическими декларациями, не ограничивает сотрудничества с Арменией. Со вчерашнего дня Тегеран выражает особый нейтралитет и показную сдержанность в оценках ситуации, игнорируя традиционную для иранской внешней политики поддержку мусульманских государств. Весьма странная позиция для страны, претендующей на роль Ватикана мирового шиизма. Особенно учитывая господствующую среди азербайджанских мусульман ветвь исламского шиизма. Ведь Армения осквернила и продолжает разрушать шиитские мечети и древние мусульманские кладбища в Карабахе. Значит, у Баку есть полное моральное право ждать от Ирана поддержки в своей справедливой войне за исконно исламские земли. Азербайджан рассчитывает и на политическую поддержку дружественной Грузии, которая сама стала жертвой военного экспансионизма и искусственно взращенного сепаратизма. Хотя публично в официальной форме Грузия и не выразила однозначную поддержку Азербайджану, но все же недавно президент Ильхам Алиев поблагодарил правительство Грузии, которое воспрепятствовало транзиту вооружения и боеприпасов в Армению. Политическая воля и ответственность, выраженные Грузией, наглядно доказывают, что Тбилиси остается близким стратегическим партнером Азербайджана в регионе. Однако большее влияние на ход карабахской войны может оказать позиция России. Сразу же после начала контрнаступления азербайджанской армии Никол Пашинян в панической суете обратился к Кремлю, однако, судя по всему, не сумел получить ожидаемой поддержки от президента России.