Хулуси Акар: где вы были, когда армяне убивали жителей Ходжалы? О чем думали 30 лет?

Армения должна незамедлительно прекратить агрессивные действия, отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ, сказал турецкий министр, слова которого приводит Anadolu.

Министр обороны Турции напомнил авторам заявлений о «необходимости незамедлительного прекращения огня» о продолжающейся оккупации 20 процентов азербайджанских земель, убийстве сотен мирных жителей в Ходжалы.

«Где вы были, когда армяне убивали женщин, стариков и детей в Ходжалы? О чем думали в течение последних 30 лет, пока более миллиона человек живут в качестве беженцев и вынужденных переселенцев?» - сказал глава турецкого военного ведомства.

Акар подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана строятся на принципе «одна нация – два государства». «Анкара и Баку вместе в радости и горе», - подчеркнул турецкий министр.