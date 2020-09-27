Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха
Комментируя обострение между Арменией и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении.
Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», сказал Р.Т. Эрдоган.
«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», - добавил турецкий лидер.
«Терпению Азербайджана пришел конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», - сказал Эрдоган, отметив, что Турция со всей решимостью продолжит поддержку дружественного и братского Азербайджана.
Последние процессы на Южном Кавказе – хорошая возможность для стран, имеющих влияние в регионе, для поддержки справедливого урегулирования конфликта, добавил турецкий лидер.