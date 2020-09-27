Азербайджанские солдаты обратили в бегство артиллеристов 5-го полка армянской армии Видео
Артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, нанесён ответный удар, сообщает Минобороны Азербайджана.
Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить. Следует отметить, что эти артиллерийские подразделения входят в состав 5-го горнострелкового полка армянской армии.