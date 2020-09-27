Президент Армении призывает вернуться к диалогу

«Нагорно-Карабахский конфликт можно решить диалогом, при помощи Минской группы ОБСЕ. Нужно вернуться к диалогу – единственному способу разрешить и физические, и виртуальные конфликты», - сказал в своем выступлении на международном форуме кибербезопасности CYBERSEC2020 президент Армении Армен Саркисян.

Однако при этом А.Саркисян не задумался и не попытался ответить на вопрос – кто же сорвал диалог, проходивший в формате Минской группы ОБСЕ на протяжении 28 лет? И почему Армения отказалась от принятых ранее Мадридских принципов урегулирования конфликта? И что же обсуждать, о чем говорить Азербайджану с Арменией на беспредметном и беспочвенном диалоге?

К сожалению, А.Саркисян не задался столь насущными вопросами, вызвавшими новую войну в регионе.