Посол Вардан Тоганян: «Армения готовит эвакуацию населения Нагорного Карабаха»

Армения прорабатывает возможность организации гуманитарных коридоров для эвакуации населения Нагорного Карабаха на случай, если ситуация в регионе продолжит обостряться. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Посол назвал необходимым проработку планов создания гуманитарных коридоров. "В том числе исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах", - пояснил он.