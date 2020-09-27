В Азербайджане продлили особый режим карантина
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 06:00 2 ноября. Соответствующее решение принято Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
В городах и районах, где продолжает действовать ужесточенный карантинный режим, в конце недели общественный транспорт не будет работать по следующим датам:
С 00:00 3 октября до 06:00 5 октября;
С 00:00 10 октября до 06:00 12 октября;
С 00:00 17 октября до 06:00 19 октября;
С 00:00 24 октября до 06:00 2 ноября.