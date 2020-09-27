Для поддержки армии на фронт отправили тысячи автомобильных шин

В целях поддержки ВС Азербайджана, которые проводят успешную контрнаступательную операцию по всей линии фронта, на фронт отправлены еще 6500 шин.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве(БТА), после вражеских провокаций, начавшихся с июля в направлении Товуза, БТА совместно с министерством обороны запустили акцию "Все для Родины".

За прошедший период в целом 60 грузовиками на фронт отправлены 26500 шин. Желающие присоединиться к акции могут обратиться в Бакинское транспортное агентство.