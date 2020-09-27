Минсвязи: защитим себя в киберпространстве

Как сообщили haqqin.az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, в последнее время осуществляются массовые атаки на учетные записи пользователей социальных сетей, сетевые устройства - маршрутизаторы или модемы нашей страны, совершаются попытки вызвать страх или тревогу путем распространения дезинформации среди людей.

В последние дни в результате провокации, совершенной Арменией, наблюдается эскалация ситуации на линии фронта. При этом наблюдается рост числа отдельных провокаций с противоположной стороны. Эти провокации продолжаются и в киберпространстве.

Сегодня доступ к мобильным технологиям и интернету потенциально может сделать каждого участником и жертвой информационной войны. Именно в этот период для каждого из нас особенно важно с особой чуткостью относиться к вопросу кибербезопасности и соблюдать правила кибербезопасности.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий еще раз призывает граждан быть бдительными в сложившейся ситуации, соблюдать простые правила кибербезопасности:

– Не открывайте незнакомые вам ссылки в социальных сетях, отправленные вам незнакомыми людьми на ваш телефон или электронную почту, не загружайте какие-либо файлы или приложения.

– Не отвечайте на сообщения и звонки с неизвестных номеров. Даже если вы знаете источник, сначала проверьте точность сообщения.

– Защитите безопасность своих учетных записей в социальных сетях. Используйте двухфакторную аутентификацию и надежные пароли. Более подробно по ссылке https://cert.az/…/diqqetscial-media-hesablarinizin-tehluke…

– Защитите безопасность своей Wi-Fi-сети и установите соответствующие настройки, не теряя времени. Более подробно по ссылке https://cert.az/…/diqqet-wi-fi-sebekenizin-tehlukesizliyin…

– Обратите внимание на происхождение и надежность приложений, используемых на вашем телефоне. Некоторые приложения могут похитить вашу личную информацию без вашего ведома. Удалите приложения, которые вы не используете.

– Не доверяйте каждой распространенной информации и не торопитесь действовать немедленно. Скептически относитесь к каждому полученному сообщению и проверяйте его подлинность из официального источника.

– Следуйте простейшим правилам кибербезопасности для своих учетных записей в социальных сетях, устройств и всех устройств, подключенных к интернету. Помните, что каждое устройство, подключенное к интернету, само по себе является киберугрозой.

– Не используйте слабые пароли, включая стандартные имена пользователей и пароли. Без промедления меняйте такие пароли.

– Регулярно обновляйте программное обеспечение и используйте антивирусное программное обеспечение.

– Регулярно изучайте и информируйте окружающих о киберугрозах и способах защиты от них.

Помните, что лучший способ защиты от любого нападения – это быть информированным и действовать своевременно!

При столкновении с киберинцидентами или необходимости получения методической поддержки нужно обратиться в Службу электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az, горячую линию «1654» или по электронной почте [email protected]