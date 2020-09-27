МЧС о пожарах, возникших после обстрелов армян
Армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, продолжают обстреливать густонаселенные территории, частные и многоквартирные жилые здания, в том числе гражданские объекты, из тяжелых артиллерийских установок, сообщает пресс-служба МЧС.
В результате происходят пожары, наносится серьезный ущерб имуществу мирного населения.
"Сегодня в результате попадания снарядов, выпущенных армянскими войсками, на гражданских объектах ряда сел Агдамского и Тертерского районов произошли пожары. Соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС, привлеченные на места происшествий, за короткое время потушили пожары", - говорится в сообщении.