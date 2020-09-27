МВД раскрыло детали комендантского часа

С 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана объявлено военное положение, и в это время ежедневно с 21:00 по 06:00 следующего дня в городах Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингячевир, Нафталан, в Апшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гёйгёльском, Дашкесанском, Кедабекском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах будет действовать комендантский час.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в период действия комендантского часа лица смогут передвигаться в административно-территориальных единицах, в которых введено военное положение, лишь на основании служебных удостоверений и получив особое разрешение посредством регистрации на портале icaze.e-gov.az.

В связи с этим жителей городов и районов, в которых введен комендантский час или посещающих эти территории, и других лиц просят с учетом протяженности пути до пункта назначения завершить свои поездки и дела до начала комендантского часа, а также не покидать места проживания (пребывания) в период комендантского часа без особого разрешения и документа, удостоверяющего личность.