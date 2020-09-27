Ведущие партии Турции: «Призываем международное сообщество поддержать Азербайджан»

Парламентские фракции ведущих политических партий Турции выступили с совместным заявлением, осудив атаки Армении на Азербайджан. Под заявлением в поддержку Азербайджана подписались парламентарии от правящей Партии справедливости развития, Республиканской народной партии, Партии националистического действия и партии İYİ. Об этом сообщает Anadolu.

«Партии, представленные в Великом национальном собрании (парламент) Турции решительно осуждают обстрел мирных населенных пунктов Азербайджана, имевший место 28 сентября. Действия вооруженных сил Армении являются грубым нарушением норм международного права. Последние события, так же как и июльские провокации в направлении Товузского района Азербайджана, демонстрируют, что именно Армения является основной преградой на пути к миру и стабильности в регионе», - говорится в совместном заявлении.

Авторы заявления подчеркнули решительную поддержку законному праву Азербайджана на самозащиту. «Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана уже более 30 лет находятся под оккупацией. Мы заявляем о поддержке соответствующих резолюций СБ ООН и ОБСЕ. Призываем международное сообщество поддержать Азербайджан на фоне оккупации и безответственных атак Армении. Турецкий парламент солидарен с братским народом Азербайджана», - отмечается в заявлении.