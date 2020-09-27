В прифронтовой зоне повреждены газопроводы

В результате обстрелов вооруженными силами Армении в прифронтовых населенных пунктах поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении Министерства энергетики.

«Частично повреждены газопроводы и оборудование в селах Борсунлу и Хулабанди Тертерского района, на улицах Сахил и Бабек и проспекте Гейдара Алиева в городе Тертер. В качестве меры безопасности во время боев было приостановлено газоснабжение Физулинского и Тертерского районов, села Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Бейлагана и части Агджабединского районов. В 19:20 с узла учета «Гузанлы» Агдамского района было восстановлено газоснабжение. Восстановлено газоснабжение центра Бейлаганского района и города Агджабади», - цитирует Интерфакс сообщение министерства.

Кроме того, возобновлено газоснабжение восьми сел Бейлаганского района и девяти сел Бардинского района.

Минэнерго сообщает, что атаке подверглась и инфраструктура, снабжающая электричеством приграничные районы, где происходили боевые действия: «...В результате мер, принятых специальным штабом, созданным в ОАО «Азеришыг», деятельность поврежденных линий электропередач в этих регионах была восстановлена».