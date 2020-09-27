Братья Аббасовы стали жертвами армянского обстрела

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, 28 сентября в 19:00 в результате попадания артиллерийского снаряда во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев, расположенного в поселке Ших Арх Тертерского района, погибли жители района Аббасов Халиг Асиф оглу, 1981 года рождения, и его брат Аббасов Эльшан Асиф оглу 1987 года рождения. Мамедов Сеймур Физули оглу, 1984 года рождения, и Махмудов Фаиг Малик оглу 1989 года рождения, были госпитализированы с различными ранениями.

В связи с произошедшим прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство преступным сообществом–организацией), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) и по другим статьям УК Азербайджана.

Сотрудниками прокуратуры на месте происшествия проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия с учетом боевых условий.