Помощник президента: Азербайджан высоко ценит поддержку Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сказанные им слова на международном симпозиуме «Международное морское право и Восточное Средиземноморье с точки зрения истории, политики и отношений между странами». С первых часов очередной военной провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана братская Турция во главе с президентом решительно осудила военную агрессию Армении против Азербайджана и оказала свою полную поддержку. Азербайджанский народ высоко ценит это.

Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам помощника президента, во время товузских событий Турция с первых минут решительно осудила военную провокацию Армении против Азербайджана: «Президент Ильхам Алиев отметил, что и Азербайджан всегда рядом с Турцией. Азербайджан и Турция в соответствии с принципом “одна нация - два государства” демонстрируют солидарность во всех вопросах и постоянно поддерживают друг друга без колебаний».