БТА о работе автобусов в дни военного положения

В период военного положения, введенного с 28 сентября 2020 года, проводятся необходимые меры по обеспечению непрерывности пассажирских перевозок и оказанию услуг общественного транспорта. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Как и во время пандемии, в период военного положения перевозка пассажиров, работающих в жизненно важных сферах, в том числе по охране общественной безопасности, в военных и гражданских учреждениях, будет осуществляться автобусами.

Учитывая, что метро будет работать в прежнем режиме (с 06:00 до 00:00), для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой автобусы тоже будут работать в таком же порядке. То есть на первоначальном этапе на административной территории Баку изменений в графике пассажироперевозок на регулярных и экспресс-маршрутах не будет. Автобусы, как и раньше, будут обслуживать пассажиров в прежнем режиме.

При этом в дни военного положения будут проведены статистические анализы по организации пассажироперевозок. Во время комендантского часа (после 21:00) не исключено, что будет изменено количество автобусов, схема их движения, интервал и пр.

Об изменениях общественность будет заранее проинформирована.