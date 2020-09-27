В Армении мужчинам до 55 лет запретили выезжать из страны
В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
"Согласно решению 1585Н, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов", - цитирует издание заявление комитета.