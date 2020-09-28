МИД посоветовал Кипру ознакомиться с международными документами

Заявление Министерства иностранных дел Республики Кипр о напряженности на линии фронта является односторонним и предвзятым, сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о заявлении внешнеполитического ведомства Кипра.

"Напоминаем МИД Кипра, что Вооруженные силы Азербайджана ведут борьбу за защиту гражданского населения на своих международно признанных территориях. Армянские же вооруженные силы незаконно находятся на территории Азербайджана почти 30 лет. Поэтому важно ознакомиться с международными документами и их требованиями, прежде чем выдвигать необоснованные обвинения в адрес Азербайджана", - сказал Лейла Абдуллаева.