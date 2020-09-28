Ильхам Алиев: конфликт в Карабахе должен быть урегулирован только на основе резолюций ООН

Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев проинформировал о ходе событий в связи с военной провокацией Армении против Азербайджана.

28 сентября по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась его встреча в формате видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент отметил, что 27 сентября Армения обстреляла из тяжелой артиллерии позиции Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения и азербайджанские населенные пункты, в результате погибли мирные жители и военнослужащие. Азербайджанская сторона с целью самообороны проводит успешные контрнаступательные операции.

Глава государства подчеркнул, что это не первый случай, когда армянская сторона совершает подобные военные провокации. Так, в июле этого года страна-оккупант провела аналогичную провокацию на азербайджано-армянской границе, а в августе армянская диверсионная группа попыталась пересечь линию соприкосновения. В то же время Армения незаконно переселяет граждан из других стран на оккупированные территории Азербайджана, а это является, согласно Женевской конвенции, серьезным нарушением международного права.

Глава государства также отметил, что премьер-министр Армении создал из десятков тысяч гражданских лиц вооруженные добровольческие отряды, которые будут принуждаться к участию в военных операциях против Азербайджана.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев сказал, что, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил подготовку Армении к новой войне.

Глава государства заявил, что руководство Армении сознательно срывает переговорный процесс. Заявление руководства Армении «Нагорный Карабах - это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. Заявление «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» - это попытка изменить формат переговоров, что недопустимо, о чем и заявило руководство Минской группы.

Президент Ильхам Алиев заявил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только и только в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.

В ходе беседы была обсуждена инициированная Азербайджаном специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, и президент поблагодарил генерального секретаря ООН за поддержку этой инициативы. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и дальше будет прилагать все усилия на международной арене для борьбы с COVID-19.

Были также обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и ООН.