Азербайджан продолжает специальную войсковую операцию на территории Карабаха. По информации пресс-службы Минобороны, в настоящее время продолжаются ожесточенные бои. Азербайджанские подразделения ведут бои за освобождение оккупированных населенных пунктов.

Во время боев подразделения армянских Вооруженных сил терпят большие потери в живой силе и боевой технике. На полях сражения сотни тел убитых армянских солдат. По информации Минобороны, с момента начала спецоперации было ликвидировано свыше 600 армянских военнослужащих. Однако, армянская сторона по сей день не обратилась к Азербайджану с просьбой о выдаче тел убитых.

Представляем вашему вниманию видеокадры тел убитых армянских солдат на полях сражения.