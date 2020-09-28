Пашинян, обвиняющий Азербайджан в агрессии, призвал к удару по Азербайджану
На заседании Совбеза Н.Пашинян, обвиняющий Азербайджан в проведении агрессии, призвал к нанесению соразмерного удара по Азербайджану.
Таким образом, армянский премьер на правительственном уровне признал вовлеченность Армении в карабахский конфликт, участие в боевых действиях и готовности возобновления военной агрессии против гражданского населения Азербайджана.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности, сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что в заседании, в ходе которой была обсуждена ситуация на границе, кроме членов Совбеза, приняли участие президент Армении, спикер Национального собрания и другие лица.