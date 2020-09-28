Армения обнародовала имена 84 погибших военнослужащих

Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне карабахского конфликта 28 сентября. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, обнародованы имена еще 26 военнослужащих. На данный час число жертв среди военных - 84 человека. Среди погибших есть две женщины-контрактницы Ирина Мусаелян и Асмик Арзуманян, а также доброволец Роберт Петросян.

В то же время, по информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, в Карабахе погибло около 600 армянских военнослужащих.

Галтахчян Ашот Арменович, 2001 г. р.

Овсепян Юрий Каренович, 2000 г. р.

Аванесян Ашот Мейваевич, 2000 г. р.

Амирян Самвел Саркисович,1996 г. р.

Арутюнян Вануш Ваграмович, 2000 г. р.

Овсепян Эрик Тигранович, 2002 г. р.

Саркисян Нарек Самвелович, 2001 г. р.

Геворкян Жора Каренович, 2001 г. р.

Саркисян Арсен Саркисович, 2001 г. р.

Хачатрян Арман Арменович, 2001 г. р.

Арутюнян Самвел Норайрович, 2000 г. р.

Тахмазян Ваагн Варданович, 2001 г. р.

Чобанян Ованес Зограбович, 2002 г. р.

Акопян Тигран Меружанович, 2000 г. р.

Манучарян Григор Рашидович, 2002 г. р.

Зороян Тигран Манвелович, 2002 г. р.

Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р.

Заргарян Акоп Беникович, 2002 г. р.

Казарян Сосик Гарикович, 2002 г. р.

Карамян Ашот Аветикович, 2002 г. р.

Мусаелян Ирина Лаврентьевна, 1979 г. р.

Меликян Аваг Гришаевич, 1978 г. р.

Мовсисян Андраник Геворкович, 1987 г. р.

Саркисян Ваагн Ашотович, 1975 г. р.

Испирян Дмитрий Сергеевич, 1987 г. р.

доброволец Петросян Роберт Арменович, 1992 г.р.