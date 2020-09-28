Пашинян звонит Меркель и жалуется на Азербайджан

Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили последние события в Нагорном Карабахе.

"Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого глава армянского кабмина обрисовал сложившуюся в регионе ситуацию. Он отметил, что Арцах (Нагорно-Карабахский регион Азербайджана) подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Никол Пашинян призвал Меркель приложить максимум усилий для того, чтобы повлиять на деструктивную позицию Турции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Канцлер Германии, в свою очередь, выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией, отметив, что карабахский конфликт не имеет другого решения, кроме мирного, и подчеркнула, что необходимо возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.