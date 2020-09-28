Об этом haqqin.az сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о его встрече с Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Отметим, что ранее Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил о том, что якобы во время встречи с президентом Азербайджана в Душанбе Ильхам Алиев просил его «воздержаться от разговоров о ситуации в Азербайджане».

«Все прекрасно знают, что произошло в Душанбе. Пашинян обратился к президенту Ильхаму Алиеву и довел до него свои просьбы касательно конфликта и переговорного процесса. Хотел бы также добавить, что, в отличие от Пашиняна, президент Ильхам Алиев всегда говорит правду своему народу. Во встречах, проведенных в Душанбе, участвовали главы России, Таджикистана и других государств, которые были свидетелями этого процесса. Поэтому было бы лучше, если бы попавший в тяжелую ситуацию Пашинян не обманывал в очередной раз свой народ», - сказал Хикмет Гаджиев.