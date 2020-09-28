Яков Кедми: «Армянское государство ослабло. И поддержка России снизилась»

Россия не может и не должна отстаивать для Армении Карабах , заявил в прямом эфире телеканала «Россия 1» бывший руководитель израильской службы «Натив» (учреждение, созданное для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль) Яков Кедми. Об этом пишут «Вести.ру».

По словам израильского дипломата, карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами имеет давние исторические корни, проблему которого никто до сих пор решить не может.

По мнению Кедми, одна из причин обострения ситуации – попытка переориентации Армении, которая происходит последние 15 лет. «Армянское государство ослабло. После прихода к власти Никола Пашиняна отношения с Россией перешли в другую стадию. Премьер Армении не решается разорвать отношения с Россией. Но в Азербайджане и Турции почувствовали, что поддержка Россией Армении снизилась».

Израильский эксперт подчеркивает, что, если у армянской армии недостаточно сил, она может потерять Карабах: «Пусть армяне скажут спасибо тем, кто отвернулся от России».

Кедми считает, что Россия не обязана вмешиваться в этот военный конфликт, но не даст посягнуть на независимость Армении. «Российские самолеты над Ереваном – намек на это. Но влезать в конфликт в Карабахе не обязаны», – считает он.

В завершение израильский дипломат заявил, что «приоритеты России – территориальная целостность Армении и отсутствие турецких баз в Азербайджане».