Представитель Хаменеи пожелал Азербайджану освободить оккупированные территории
Иран поздравляет азербайджанский народ с успехами, достигнутыми в рамках контрнаступательной операции, и желает полностью освободить оккупированные армией Армении территории. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Ардебиль Хасан Амили.
Амили заявил, что освобождение оккупированных земель полностью соответствует как правовым, так и религиозным требованиям. "Прошу у Аллаха возвращения одного миллиона беженцев в Карабах, на свои территории, желаю здоровья защитникам права на Карабахском фронте", - заявил Амили.