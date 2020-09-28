Германия вырывает из рук Франции посредничество по Карабаху: ООН может потребовать вывода армянских войск

Сегодня, 29 сентября, во вторник состоится заседание Совета Безопасности ООН. Впервые за долгие десятилетия, после первой карабах ской войны в начале 90-х годов прошлого века, постоянно действующий орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержания международной безопасности, рассмотрит и вопрос новой военной эскалации в Карабах е.

Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, наряду с Эстонией, инициатором проведения слушаний в том числе и по Азербайджану, стала Германия, которая является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Хотя сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта – Франция и является постоянным членом Совбеза ООН, однако актуализация карабахской проблематики в стенах Совбеза исходит от Германии. Пассивность Франции и активизация Германии в карабахском вопросе свидетельствует о возрастающей роли официального Берлина в европейской политике и влияния этого государства-локомотива Евросоюза на процессы в южнокавказском регионе.

Привлекает внимание сама постановка вопроса, озвученная Германией, потребовавшая рассмотрения ситуации в зоне конфликта в контексте принятых после оккупации азербайджанских районов вне Нагорного Карабаха четырех резолюций ООН (№822, 853, 874 и 884), требующих безусловного вывода армянских оккупационных войск с незаконно занятых территорий.

Азербайджанское правительство возлагает большие надежды на экстренное заседание Совбеза ООН, на котором, по всей видимости, вновь будет поставлен вопрос исполнения резолюций ООН о незамедлительном выводе армянских оккупационных военных формирований.