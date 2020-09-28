Джейхун Байрамов проинформировал Киев о ситуации в Карабахе

28 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность напряженностью в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал украинского коллегу об очередной атаке ВС Армении 27 сентября на азербайджанские позиции, обстреле азербайджанского гражданского населения и отметил, что азербайджанская армия осуществляет ответные меры в соответствии с правом на самооборону, а также с целью обеспечения безопасности мирных жителей.

Глава МИД Азербайджана довел до внимания собеседника, что Армения, которая преднамеренно целится в гражданское население и гражданские объекты Азербайджана, и в этот раз грубо нарушив международное гуманитарное право, подвергла мирных жителей артиллерийскому обстрелу, в результате чего есть погибшие. Он добавил, что Армения всегда прибегала к террористическим средствам против мирного населения, и напомнил о гибели мирных граждан Азербайджана во время событий апреля 2016 года и июля 2018 года.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения несет полную ответственность за текущую ситуацию в регионе.