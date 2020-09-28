Армяне обстреляли Джоджуг Марджанлы: ранен подросток

Военно-политическое руководство агрессора - Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению, домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения АР, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"Госпитализирован раненный в голову осколком снаряда в результате интенсивного артиллерийского обстрела противником 28 сентября, около 18:00, житель села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Хилал Ильгар оглу Газиев (2006 г.р.), который пас овец на территории села.

В связи с этим в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 29,120.2.1 (покушение на убийство преступной организацией), 29,120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 29,120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды).

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия.

Генеральная прокуратура АР ведет необходимую документацию и собирает доказательства с целью привлечения к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих вооруженных сил Армении.

Общественности будет регулярно предоставляться необходимая информация", - говорится в сообщении надзорного ведомства.