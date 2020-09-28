Минобороны: «Мы не потеряли ни пяди освобожденных территорий»
Армянская сторона продолжает распространять информацию провокационного характера. Об этом журналистам сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
Вагиф Даргяхлы назвал дезинформацией заявления армянской стороны о возвращении части освобожденных азербайджанской армией территорий.
«Заявляем, что мы не потеряли ни пяди освобожденных территорий. В настоящее время азербайджанская армия проводит операцию для того, чтобы сломить сопротивление врага», - сказал он.