Минобороны опровергает ложь армян: «У нас нет истребителей F-16»
«В составе авиационных средств наших ВВС нет истребителей F-16». Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Он отметил, что сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация.
«Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно», - сказал он.