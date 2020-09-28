Джейхун Байрамов обсудил с британским министром события в Карабахе

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по вопросам европейского добрососедства и региону США Веди Мортон состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили последние события в Нагорном Карабах е. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Британский государственный министр отметила важность соблюдения режима прекращения огня и устранения напряженности в регионе.

В свою очередь Джейхун Байрамов отметил, что в ответ на новую военную провокацию со стороны Армении Азербайджан осуществляет контрнаступления в рамках своих международно признанных границ.

Подчеркнув, что армянские вооруженные силы, как и раньше, берут под прицел мирное население и гражданские объекты Азербайджана, Байрамов добавил, что это очередное грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.

Азербайджанский министр также отметил, что в регионе сохраняется напряженность, акцентировав внимание на том, что вся ответственность за создавшуюся ситуация лежит на военно-политическом руководстве Армении.