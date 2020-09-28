Уничтожены еще два танка противника видео
Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения очередных танков противника.
Сообщается, что два армянских танка были уничтожены точечным огнем подразделений азербайджанской армии.
Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения очередных танков противника.
Сообщается, что два армянских танка были уничтожены точечным огнем подразделений азербайджанской армии.
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