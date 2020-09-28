Азербайджанская армия разгромила Мартунинский полк
В результате ударов азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк «Мартуни» вооруженных сил Армении, расположенный на территории оккупированного Ходжавендского района, сказал журналистам пресс-секретарь Минобороны Вагиф Даргяхлы.
В результате полк, понесший большие потери в живой силе и технике, полностью уничтожен.
Командование вражеской армии обратилось ко всем за помощью в предоставлении транспортных средств для вывоза убитых и раненых солдат.