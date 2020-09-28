Российские СМИ: В Ханкенди началась стихийная эвакуация
В оккупированном Ханкенди началась стихийная эвакуация жителей. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает корреспондент российского издания «Известия».
По его информации, людей массово отправляют в Ереван.
«Отсылают прямо так, не знают там ни родственников ничего, но говорят, что их там обязательно встретят. Власти в Ереване организуют. Не обязательно автобусами, полиция останавливает попутки и люди, попутчики совершенно бесплатно сажают к себе эти семьи и увозят в Ереван», — сообщил корреспондент.