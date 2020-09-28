Переговоры между министрами здравоохранения Азербайджана и Турции

Министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа позвонил министру здравоохранения Азербайджана Октаю Ширалиеву, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Турецкий министр осудил нападение Армении на территорию Азербайджана и обстрел мирных граждан, а также выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в результате агрессии Армении.

Турецкий министр выразил готовность оказать Азербайджану всю необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь Октай Ширалиев выразил благодарность турецкому коллеге, а также поблагодарил братскую Турцию за поддержку.