Депутат Бундестага Барбара Хендрикс: Армения должна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

В урегулировании нагорно- карабах ского конфликта международное право на стороне Азербайджана, заявила в интервью Deutsche Welle председатель германо-южнокавказской парламентской группы в Бундестаге Барбара Хендрикс, комментируя последние события в оккупированном армянскими ВС Нагорном Карабах е.

По словам Хендрикс, она не берется судить, кто несет ответственность за нынешнее резкое обострение ситуации, но главную проблему видит в том, что Армения не признает действие международного права применительно к этому региону.

"Совершенно однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана", - указала Хендрикс, призвав Ереван признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Барбара Хендрикс напомнила, что, согласно существующим договоренностям, армянское население Нагорного Карабаха сможет получить в составе Азербайджана исключительные права: "Нужно продолжать работать над мирным урегулированием при предоставлении особых прав армянскому населению в том случае, если этот регион вновь вернется под контроль азербайджанского государства".