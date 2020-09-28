Экс-футболист «Реала» и «Челси» вновь выразил поддержку Азербайджану

Бывший футболист таких клубов, как мадридский «Реал», лондонский «Челси» и итальянский «Милан» Майкл Эссьен, который провел прошлый сезон в бакинском «Сабаиле», вновь выразил поддержку Азербайджану в борьбе с армянскими сепаратистами.

В «сторис» своего инстаграма, где у 37-летнего ганского футболиста около полутора миллионов подписчиков со всего мира, он выставил флаг Азербайджана с подписью «Pray for Azerbaijan. Karabakh is Azerbaijan».

В июле этого года, когда Армения атаковала территорию Азербайджана в товузском направлении, Эссьен также поддержал нашу страну, написав: «Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz!».

Майкл Эссьен является 2-кратным чемпионом Франции в составе «Лиона». В «Челси» он выиграл два чемпионства, четыре Кубка Англии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов и один раз становился ее победителем. Контракт с «Сабаилом» знаменитый полузащитник подписал в марте 2019 года.