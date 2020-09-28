Ильхам Алиев: "На освобожденных территориях водружены флаги Азербайджана"

"Мы уже преподали им урок, и этот процесс будет продолжен. Азербайджанская армия приступила к контрнаступательной операции. В результате контрнаступления были освобождены некоторые оккупированные территории. На освобожденных территориях водружен флаг Азербайджана". Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным послом Пакистана Билалом Хайи.

«Успешная контрнаступательная операция азербайджанской армии продолжается. Мы воюем на своей земле. Нагорный Карабах - историческая часть Азербайджана. Нагорный Карабах является неотделимой частью Азербайджана, и международная общественность признает территориальную целостность Азербайджана. Многолетняя агрессия и оккупация со стороны Армении привела не только к разрушению всей инфраструктуры, помимо Ходжалинского геноцида они учинили и культурный геноцид. Они разрушили наши исторические памятники и мечети. Еще не разрушенные мечети они используют для содержания скота. Они оскорбляют весь мусульманский мир. Вне зависимости от того, какой режим находится у власти, исламофобия и азербайджанофобия превратились в официальную идеологию Армении. Два года назад был свергнут преступный режим предыдущего правительства. Были надежды, что новое правительство положит конец вражде и ненависти. К сожалению, новое правительство идет прежним путем», - сказал президент.